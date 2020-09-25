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Немецкая «Бавария» победила «Севилью» и выиграла Суперкубок УЕФА

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Немецкий футбольный клуб «Бавария» в дополнительное время одержал победу над испанской «Севильей» со счетом 2:1 в матче за Суперкубок УЕФА.

Встреча прошла в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш». У победителей отличились Леон Горетцка (34-я минута) и Хави Мартинес (104). В составе проигравшей команды гол забил Лукас Окампос на 13-й минуте с пенальти.

Отмечается, что матч проходил со зрителями. Стадион вмещает около 67 тыс. человек, но разрешено было заполнить только 30% от полной загрузки арены — было продано более 15,1 тыс. билетов, пишет «Спорт-Экспресс».

«Бавария» во второй раз в истории клуба выиграла Суперкубок УЕФА. Впервые это произошло в 2013 году.

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