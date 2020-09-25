Охотящаяся за детьми в Калифорнии пума попала на видео

Пума, которая охотилась за детьми в городе Пасифика в Калифорнии, попала на видео, сообщает ABC7.

По словам местного жителя Тимоти Керрика, он увидел пуму, когда вышел во двор, чтобы найти свою кошку, которая выбежала на улицу.

Тимоти заметил, что животное из-за кустов наблюдало за детьми, которые катались на велосипедах. Он закричал им, чтобы они укрылись в каком-нибудь здании.

«Тогда пума обернулась, увидела, что я приближаюсь к ней, и, перепрыгнув через забор, оказалась на улице, где спряталась за грузовиком», — рассказывает Керрик.

Ему пришлось выйти со двора и встать между хищником и детьми. После этого пума убежала.

В августе прошлого года сообщалось, что жительница Ванкувера (Канада) Ди Галлант столкнулась с пумой во время прогулки с собакой и спаслась от хищника, включив песню рок-группы Metallica Don’t Tread On Me. По ее словам, композиция напугала хищника и он убежал.