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В Росводресурсах объяснили невозможность снизить уровень воды в Байкале

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Решение об увеличении сбросных расходов на Иркутском водохранилище не может быть принято, так как это грозит подтоплением незаконно возведенных застроек на берегу Иркутского водохранилища. Об этом «Известиям» сообщили в Федеральном агентстве водных ресурсов (Росводресурсы).

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Увеличение сбросных расходов в Иркутском водохранилище необходимо для стабилизации уровня воды в озере Байкал. Уровень воды там начал расти с 14 сентября и превысил верхнюю критическую отметку в 457,0 м, сообщали в минприроды Бурятии.

«Водохранилище проектировалось с учетом возможности сброса 6 тыс. куб. м/с, сейчас мы не можем из-за застройки сбрасывать выше 2700 куб. м/с», — подчеркнули в Росводресурсах.

При уровне сбросных расходов 2700 куб. м/с происходят подтопления жилых домов в нижнем бьефе Иркутского водохранилища, а также подтопления на территории Республики Бурятия.

МЧС Иркутской области, в свою очередь, сообщило «Известиям», что, согласно основным Правилам использования водных ресурсов, при достижении отметки 457 м Иркутский гидроузел обязан перейти на режим работы пропуска транзитных расходов, которые могут составить до 4 тыс. куб. м/с.

25 сентября на правительственной комиссии РФ будет рассмотрен вопрос по сбросным расходам на Иркутской ГЭС.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Берег без надежды: почему уровень воды в Байкале достиг критической отметки

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