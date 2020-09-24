Экс-директора театра в Татарстане обвиняют в мошенничестве

В Набережных Челнах проходят прения по делу в отношении бывшего директора татарского драмтеатра Рашата Фазерахманова. Прокуратура запросила условное наказание с испытательным сроком, так как особо тяжких последствия от действий мужчины не зафиксировано, пишет Chelny-biz.

Уголовное дело было возбуждено по факту мошенничества. В 2013 году обвиняемый фиктивно устроил в драмтеатр местного жителя на должность звукооператора, пишет Inkazan.ru.

На самом деле мужчина не работал, его обязанности выполнял осветитель. Последний и получал за него зарплату. Когда осветитель скончался, директор сам получал зарплату звукооператора.