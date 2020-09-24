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В Госдуме предложили увеличить штраф за повторный ложный вызов оперативных служб

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В Госдуму внесли законопроект, устанавливающий штраф за повторный ложный вызов полиции, скорой и пожарных до 5 тыс. рублей. Соответствующий документ размещен в четверг, 24 сентября, в базе данных нижней палаты парламента России.

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«Поскольку специализированные службы обязаны реагировать на любой вызов, чтобы полностью исключить угрозу, ложный вызов приводит к необоснованным расходам материальных ресурсов», — говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается также, что ложные звонки, занимая эфир, не дают дозвониться действительно нуждающимся в помощи гражданам.

По данным оперативных служб, в среднем около 4% от общего количества вызовов является ложными.

В этой связи авторы законопроекта предлагают увеличить штраф, который сейчас установлен в размере 1–1,5 тыс. рублей, до 3–5 тыс. рублей.

В мае врачи рассказали о симптомах для вызова скорой помощи. По словам специалиста, вызвать бригаду скорой помощи следует, если не удается сбить высокую температуру, при возникновении проблем с дыханием или спутанности сознания. Кроме этого, отметил Мясников, среди тревожных симптомов можно выделить и выраженное обезвоживание, любые изменения ритма сердца или давления.

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