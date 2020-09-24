Дискуссии об изменении налогообложения снова выходят в нашей стране на первый план. Причины понятны — очередной резкий спад в экономике, связанный с карантинными мероприятиями. Ну и предыдущий 8-летний спад наложился. И, как следствие, в бюджете у нас дырка.

При этом господство либеральных чиновников в руководстве финансового блока не дает возможности перейти к политике экономического роста и реализации масштабных проектов развития. Иностранных инвестиций нет уже давно и не будет (не зря Запад так активно реализует разного рода антироссийские проекты типа «Скрипали»–«Навальный»). Значит, остаются государственные инвестиции.

Эффективность их ограничена (коррупцию никто не отменял), но хоть какой-то эффект от них есть. Проблема в том, что деньги нужно откуда-то взять. Да и поддержать население было бы неплохо, поскольку оно (как и малый и средний бизнес) сильно отощало за время карантина. И получается, что, кроме повышения налогов, делать особо нечего.

Да, экономическая теория говорит о том, что в условиях спада повышать налоги нельзя. Но поскольку либеральная команда категорически отказывается сделать рубль инвестиционной валютой и тем самым запустить экономический рост, приходится придумывать, как с минимальными издержками для экономики поднять налоги. И, соответственно, в правительстве возник вполне адекватный в таких условиях вопрос: в каких отраслях минимальная налоговая нагрузка на рубль выручки?

Анализ на эту тему опубликован уже во многих источниках, и я не буду приводить все цифры и аргументы, только базовые выводы: если в нефтянке налоги составляют примерно 60% от цены сырья, в газовой отрасли — 30–40%, то в металлургии — от 1,5 до 10%. При этом прибыль от этой отрасли получают в основном иностранные инвесторы, владеющие до 90% уставного капитала металлургических предприятий, которые не инвестируют сейчас в производство, а активно переводят все свои свободные средства в дивиденды и выводят за границу.

Причин у такой ситуации много, главная из них в том, что никакой экономической политики у нашего правительства много лет не было и решения принимались в рамках лоббистской активности тех или иных игроков. Ну и вступление в ВТО сыграло свою роль, поскольку многие механизмы перераспределения доходов были отменены, а новые не разработали. Но пока всё было (относительно) хорошо, никто этой проблемой не заморачивался. А вот сегодня стало понятно, что что-то нужно делать!

И — начались проблемы. С которыми достаточно сложно разобраться простому человеку (да и чиновнику тоже), поскольку заинтересованные стороны приводят только часть аргументов, по случайности, соответствующих именно их интересам. Взять, например, уже практически удовлетворенные чаяния металлургов о выводе «новых» проектов из-под действия обсуждаемого сейчас в Госдуме закона, повышающего налоговую ставку в отрасли! Выскажу своё мнение.

Первое. Если исходить из интересов России, то нужно отказываться от либеральной экономической политики (которая запрещает рублевое инвестирование в основные средства) и переходить к реализации проектов развития и политике экономического роста. Для его стимулирования (когда станет понятно, что он начался) нужно снижать налоги. Но — с условием реинвестирования прибыли в российскую же экономику (с ограничением вывоза капитала). Кто-то скажет, а как же дивиденды? Простите, а вы никогда не пробовали вывезти полученную в Германии прибыль в Россию? У вас будут большие проблемы, которые исчезнут, только если вы решите ее реинвестировать.

При этом, разумеется, снижать налоги нужно как раз в тех отраслях, где сегодня они максимальные. То есть в нефтянке. Но, повторю еще раз, только после того, как станет понятно, что экономический рост запущен, а ограничения на вывоз капитала введены. В противном случае эффекта это не даст. И — на сегодня этот сценарий невозможен, поскольку либералы во власти его реализовать не дадут. А возможно только реинвестирование денег, которые государство возьмет в качестве налогов.

Отсюда вывод: пока у нас действует либеральная система управления экономикой, для балансирования бюджета и поддержки государственных инвестиций, налоги нужно повышать. На отдельные отрасли. На какие? А ровно на те, в которых на сегодня налогообложение самое низкое. Потом, если удастся перейти к экономическому росту, эти налоги можно будет опустить. Разумеется, при наличии гарантии реинвестирования этих средств, а не вывода капитала за рубеж.

Автор — экономист

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