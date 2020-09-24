Отопительный сезон начался в детских садах Оренбурга

В Оренбурге начали подавать тепло в детские сады. Пробные топки в жилых домах проведут в конце сентября.

Тепло уже начало поступать в один детский сад. Кроме того, к отоплению подключили областной тубдиспансер на Нежинском шоссе, роддом на улице 8 Марта, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, детское отделение областной больницы № 2, клинический перинатальный центр. Об этом пишет РИА «Оренбуржье».

Отопление включили в одном многоквартирном доме на улице Краснознаменной. Пробные топки в остальных домах планируют провести в конце сентября.

В 2020 году в городе отремонтировали 366 участков теплосетей.

Ранее сообщалось, что о полной готовности социальных учреждений к отопительному сезону отчитались в Волгограде. Теплоснабжение подключат раньше обычного срока из-за эпидемиологической обстановки.