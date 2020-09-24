Volkswagen представил первый в своей истории электрический кроссовер

Немецкий автопроизводитель Volkswagen полностью рассекретил свой первый серийный электрический кроссовер ID.4.

Как сообщает пресс-служба бренда, европейские продажи модели начнутся в конце 2020 года. В США электрокар доберется до дилеров в I квартале 2021 года. Выпуск электромобиля налажен на заводе в городе Цвиккау (Германия).

В основе модели лежит модульная платформа MEB, которая разработана исключительно для машин с электромоторами.

Габаритная длина машины составляет 4584 мм, ширина — 1852 мм, а высота — 1636 мм. Размер колесной базы равен 2765 мм. Объем багажного отделения — 543 л.

Кроссовер получил светодиодные фары, панорамный люк, камеру кругового обзора, 21-дюймовые колесные диски. При этом у машины отсутствует традиционная решетка радиатора.

В салоне установлена цифровая приборная панель и большой сенсорный дисплей информационно-развлекательного комплекса. Количество аналоговых кнопок сведено к минимуму. Кроме того, модель получила спортивный трехспицевый руль.

Сначала в продажу поступят заднеприводные кроссоверы с электромотором мощностью 204 л.с. Такая версия сможет проезжать без подзарядки до 520 км. Ее максимальная скорость составляет 160 км/час. Разгон до 100 км/час занимает 8,5 с. Позже клиентам предложат полноприводный ID.4 мощностью 306 л.с.

28 августа сообщалось, что электрический хетчбэк Volkswagen ID.3 смог проехать на одном заряде батарей 531 км, что на 111 км больше официально заявленного запаса хода модели, который составляет 420 км.