Музей Борисова-Мусатова в Саратове вернут в федеральную собственность

Музей-усадьбу Борисова-Мусатова в Саратове передадут из муниципальной в федеральную собственность. Этот вопрос обсуждался на заседании Саратовской городской думы.

Речь идет о здании, расположенном на Вольской улице. Таким образом, старинное здание переходит в безвозмездное пользование ФБГУК «Саратовский государственный художественный музей им. А.Н. Радищева».

По словам главы городского комитета по управлению имуществом Светланы Чеконовой, которые приводит ИА «Взгляд-инфо», передача музея в федеральную собственность необходима для того, чтобы создать там музей современного уровня, посвященный жизни и творчеству Борисова-Мусатова. Стоимость здания — 6 млн рублей.

Чиновница пояснила, что изначально это здание принадлежало федеральному центру, но перешло в городскую собственность. Сейчас его возвращают обратно и создают на его базе музей.