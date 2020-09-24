Казаки присоединились к рейдам против браконьеров в Липецкой области

Сотрудники Росрыболовства провели совместный рейд с казаками хутора Донской в Липецкой области. Во время проверки был задержан браконьер.

Рейд проводился в акватории Матырского водохранилища. По данным GOROD48, браконьер выставил сеть длиной 200 м и с ее помощью выловил карасей, плотву, судака и раков. Всего нарушителю удалось выловить 57 особей различных видов.

Казаки и сотрудники Росрыболовства высвободили рыбу и раков из сети и отпустили в воду. В отношении браконьера составлен административный протокол.

В конце августа в Крыму был вынесен приговор в отношении браконьера, который занимался выловом креветок. Стоимость незаконной добычи подсудимого оценивалась в 4,3 млн рублей.