Прямой эфир

Экспедиция Северного флота обследовала легендарный пароход «Челюскин»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Арктику на ледоколе «Илья Муромец» прибыли отряд экспедиции Северного флота и Русского географического общества. Они провели обследование легендарного парохода «Челюскин», который был раздавлен льдами и затонул в Чукотском море в 1934 году.

Холодный прием: русские моряки первыми увидели Антарктиду
Почему на Западе замалчивают открытия Беллинсгаузена и Лазарева

Ученые провели трехмерную акустическую съемку судна. Впервые затонувший объект удалось запечатлеть с помощью необитаемого подводного аппарата «Марлин-350». Как поясняет ИА «Би-порт» со ссылкой на пресс-службу Северного флота, ранее это сделать не удавалось, из-за того что район затопления находится недалеко от Берингова пролива, там мощное течение и мутная вода.

Исследователям удалось получить четкое изображение носа и средней части судна, прямоугольных иллюминаторов. Название теплохода на носу и корме не сохранилось. Однако специалисты опознали объект как пароход «Челюскин».

Сейчас ледокол «Илья Муромец» направляется к острову Врангеля. Там ученые планируют исследовать места, связанные с Гидрографической экспедицией 1910–1915 годов в восточных районах Чукотского моря.

Моряки Северного флота в это время изучат места побережья, доступные для высадки морского десанта и проведения рейдовых действий. Североморцы уже проделывали подобную работу на архипелагах Новая и Северная земля, на полуострове Таймыр и побережье моря Лаптевых, а также в других районах Арктики.

В середине августа сообщалось, что ученые и поисковики побывали на месте гибели парохода «Челюскин» в Чукотском море. Их задачей было обновить данные о фактическом местонахождении парохода и создать трехмерную модель о его состоянии. Исследователи прибыли в район гибели судна на буксире-спасателе «Лазурит» Приморского филиала Морспасслужбы.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020