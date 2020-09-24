Экспедиция Северного флота обследовала легендарный пароход «Челюскин»

В Арктику на ледоколе «Илья Муромец» прибыли отряд экспедиции Северного флота и Русского географического общества. Они провели обследование легендарного парохода «Челюскин», который был раздавлен льдами и затонул в Чукотском море в 1934 году.

Ученые провели трехмерную акустическую съемку судна. Впервые затонувший объект удалось запечатлеть с помощью необитаемого подводного аппарата «Марлин-350». Как поясняет ИА «Би-порт» со ссылкой на пресс-службу Северного флота, ранее это сделать не удавалось, из-за того что район затопления находится недалеко от Берингова пролива, там мощное течение и мутная вода.

Исследователям удалось получить четкое изображение носа и средней части судна, прямоугольных иллюминаторов. Название теплохода на носу и корме не сохранилось. Однако специалисты опознали объект как пароход «Челюскин».

Сейчас ледокол «Илья Муромец» направляется к острову Врангеля. Там ученые планируют исследовать места, связанные с Гидрографической экспедицией 1910–1915 годов в восточных районах Чукотского моря.

Моряки Северного флота в это время изучат места побережья, доступные для высадки морского десанта и проведения рейдовых действий. Североморцы уже проделывали подобную работу на архипелагах Новая и Северная земля, на полуострове Таймыр и побережье моря Лаптевых, а также в других районах Арктики.

В середине августа сообщалось, что ученые и поисковики побывали на месте гибели парохода «Челюскин» в Чукотском море. Их задачей было обновить данные о фактическом местонахождении парохода и создать трехмерную модель о его состоянии. Исследователи прибыли в район гибели судна на буксире-спасателе «Лазурит» Приморского филиала Морспасслужбы.