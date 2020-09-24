Филармония в Твери начинает работу после нескольких месяцев ремонта

В Твери начинает работу Тверская академическая филармония. Открытие нового концертного сезона запланировано на 1 октября когда отмечается Международный день музыки.

Как пишут «Тверские ведомости», из-за масштабных ремонтных работ в августе и сентябре концерты проводились на открытых площадках — на сцене Городского сада и в Ботаническом саду.

Откроется филармония 51-м фестивалем «Музыкальная осень в Твери». На сцене обновленного и технически переоснащенного зала выступят Губернаторский камерный оркестр «Российская камерата», заслуженный артист России Александр Гиндин (фортепиано) и лауреат международных конкурсов Айлен Притчин (скрипка). Фестиваль продлится до 25 октября.

Издание отмечает, что нынешний фестиваль проводится под знаком 30-летия Губернаторского камерного оркестра «Российская камерата». Он является одним из ведущих камерных оркестров России.