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Компенсации пострадавшим от АЧС фермерам повысят в Хабаровском крае

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Сельхозпредприятиям и фермерам Хабаровского края повысят размер компенсации за ущерб, причиненный африканской чумой свиней (АЧС). Соответствующее поручение дал врио губернатора региона Михаил Дегтярёв.

Как рассказали в краевом управлении ветеринарии, обычно материальная помощь выплачивается из расчета средней стоимости 1 кг живого веса животного за предыдущий месяц, например, в июле эта цифра была 154,94 рубля. За счет господдержки к этой сумме добавят еще 60 рублей. Средства выделяются из резервного фонда краевого правительства, пишет ИА «Хабаровский край сегодня».

На данный момент выплаты получили 80 человек. Сейчас управление ветеринарии ведет работу в хозяйствах, на которых очаги АЧС выявили в сентябре.

На сегодняшний день в Хабаровском крае зарегистрировано девять действующих очагов АЧС. Специалисты считают, что ситуация стабилизируется, уже отмечается спад интенсивности выявления новых случаев.

В августе в нескольких районах края заболевание привело к полному уничтожению поголовья в некоторых частных хозяйствах и предприятиях.

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