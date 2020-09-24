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Эксперты выявили у 55% подержанных машин в России «скрученный» пробег

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Эксперты розничной сети автомобилей с пробегом Automama провели исследование и выяснили, что более половины подержанных машин на вторичном рынке имеют «скрученный» пробег.

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Как говорится в сообщении, поступившем в редакцию «Известий» 24 сентября, недостоверный пробег обнаруживается у 55% автомобилей, которые их владельцы предлагают к продаже.

Отмечается, что подлог данных о пробеге выясняется во время технического осмотра автомобилей, а также в результате проверки через сервисы по истории эксплуатации машин.

8 сентября сообщалось, что в России в августе 2020 года было продано 488 623 автомобиля с пробегом, что на 10% больше, чем за последний месяц лета прошлого года. В августе 2019 года россияне приобрели 443 837 подержанных машин.

Больше всего на вторичном рынке в августе было продано автомобилей Lada. За месяц жители страны купили 125 011 таких машин.

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