Патрушев заявил о неготовности властей Дальнего Востока к ликвидации последствий ЧС

Власти ряда регионов Дальнего Востока оказались не готовы к ликвидации последствий ЧС — до сих пор не решены вопросы с жильем и выплатами пострадавшим от наводнений, заявил в четверг, 24 сентября, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе совещания во Владивостоке.

Как напомнил глава СБ РФ, за последние годы в регионе произошло много стихийных бедствий, среди которых самыми опасными оказались лесные пожары и наводнения.

«Результаты прокурорских проверок свидетельствуют о неготовности органов государственной власти и местного самоуправления ряда субъектов федерации к предотвращению и устранению последствий ЧС. До сих пор, несмотря на поручения президента России, не до конца решены вопросы предоставления жилья или компенсационных выплат пострадавшим от наводнений в Хабаровском крае, Амурской области и Еврейской автономной области», — подчеркнул Патрушев.

Не в полной мере обеспечена и инженерная защита территорий и не реализованы планы по строительству гидротехнических сооружений, добавил он.

«Важно, чтобы всем пострадавшим [из-за ЧС жителям] была своевременно оказана необходимая помощь», — заключил Патрушев.

21 сентября МЧС сообщило, что уровень воды в реках на Дальнем Востоке продолжает подниматься.

14 сентября сразу в 10 районах Хабаровского края был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с продолжением подъема уровня реки Амур. Врио губернатора Михаил Дегтярев отметил, что главы районов будут «нести персональную ответственность» за жизнь и здоровье граждан. Также он заявил о необходимости оперативной оценки и возмещения ущерба пострадавшим в результате прохождения стихии.