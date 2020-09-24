Один человек пропал при крушении лодки с рыбаками в Коми

В Коми на реке Сысола пропал рыбак. Лодка, в которой он находился с товарищем, перевернулась. Один рыбак выплыл, о судьбе второго неизвестно.

Как пишет ИА «Комиинформ», инцидент произошел 23 сентября в селе Межадор. 39-летний мужчина приехал из Сыктывкара к матери и отправился на рыбалку с 52-летним товарищем на реку Сысола в 4 км ниже по течению.

По словам друга, во время проверки снастей лодка перевернулась. Спасшийся рыбак вышел на берег примерно в 1,5 км вниз по течению от фермы «Межадорское». Что стало с его товарищем, он не знает.

На месте происшествия работают четыре водолаза регионального комитета ГО и ЧС.

23 сентября сообщалось, что на территории нацпарка «Югыд ва» пропали трое туристов. Не исключено, что у одного из них возникли проблемы со здоровьем. Позже спасатели сумели установить с ними контакт.