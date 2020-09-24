Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram

Пользователи из нескольких стран сообщили о сбое в работе Instagram. Об этом в среду, 23 сентября, свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Больше всего сообщений о сбое в работе соцсети поступило от жителей Бельгии, Нидерландов, Венгрии, Греции и других стран Европы, а также Индии, Великобритании и США, отмечает НСН.

В России чаще всего на сбои в Instagram сообщали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода.

63% пользователей Instagram пожаловались на работу сайта, 23% столкнулись с проблемами просмотра новостной ленты, порядка 13% не смогли войти в свою учетную запись, пишет телеканал «Звезда».

В прошлый раз сбой в работе сервиса зафиксировали 17 сентября. Тогда же с проблемами столкнулись и пользователи социальной сети Facebook.