Творческий бум: как москвичка переодела целую деревню

Ольга Орлова-Холодкова — художница и бывшая москвичка. Сейчас она живет в небольшой подмосковной деревне и занимается изготовлением русских народных костюмов, реставрацией икон, пишет картины. Как всё начиналось и во что превратилось — в фоторепортаже «Известий»