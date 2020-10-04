Творческий бум: как москвичка переодела целую деревню

Ольга Орлова-Холодкова — художница и бывшая москвичка. Сейчас она живет в небольшой подмосковной деревне и занимается изготовлением русских народных костюмов, реставрацией икон, пишет картины. Как всё начиналось и во что превратилось — в фоторепортаже «Известий»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Наталья Львова
Перебираться из столицы Ольга не собиралась, пока однажды случайно не оказалась в деревне, где когда-то в детстве проводила лето вместе с родителями — они снимали здесь дом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Наталья Львова
Приятные детские воспоминания, восхитительная природа, выгодное предложение бывших соседей купить половину участка — и Ольга с мужем обустраивают себе дачу
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Наталья Львова
Сначала появилась баня — супруг-строитель поставил сруб по старинной русской технологии. Однако помещение оказалось настолько комфортабельным, что постепенно превратилось в жилой дом. А хозяева переселились в него насовсем
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Наталья Львова
Как-то Ольга решила нарядить к празднику всю деревню — сшить соседям народные костюмы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Наталья Львова
Материалы, ленты, фурнитуру, бисер — у кого что нашлось, всё несли художнице
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Наталья Львова
За год Ольга вручную, без швейной машинки, создала огромную коллекцию костюмов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Наталья Львова
На Троицу все нарядились, сели за накрытые на улице столы, затянули народные песни и как будто заново познакомились друг с другом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Наталья Львова
С тех пор совместные праздники стали традицией — Рождество, Новый год, Масленицу, День Победы отмечают всей деревней
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Наталья Львова
Позже у Ольги появилась своя мастерская — отдельный маленький домик
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Наталья Львова
Шить костюмы она продолжает до сих пор
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Наталья Львова
После редких поездок в Москву на Ольгу накатывает вдохновение, она хватает мольберт и краски и пишет пейзажи
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Наталья Львова
За прошедшие годы Ольга с мужем обзавелись хозяйством — построили большой дом, разбили сад, приютили несколько кошек
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Наталья Львова
На участке, утопающем в садовых и лесных цветах, царит художественный беспорядок. На грядках по подсолнухам вьется горох, тут же растут картофель, баклажаны, кабачки, разнообразная зелень — художнице нравится такая эклектика
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Наталья Львова
Если что-то не взошло, не успело созреть, съедено насекомыми, если плохая погода — художница не расстраивается. Говорит, надо сливаться с природой, подстраиваться под нее
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