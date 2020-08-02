Диетолог рассказала о вреде быстрой потери веса

Угроза быстрого похудания состоит в резком выбросе токсинов в кровь, после чего организм начинает травиться собственным жиром. Об этом в субботу, 1 августа, в интервью телеканалу «360» сообщила врач-диетолог Елена Астахова.

Специалист объяснила, что для потери веса необходимо сбалансировать питание. Тогда килограммы будут уходить быстро, так как убираются сахар и продукты, задерживающие воду. Идет снятие отечности, вывод лишней воды. По словам диетолога, «экстремальные виды питания» не подходят.

«Понемногу уменьшаем порции и поддерживаем нервную систему. Когда правильно подобраны продукты, от которых вес снижается и те, от которых он растет, тогда утилизация жира проходит очень хорошо и без экстрима… Важно соблюдать определенные законы, чтобы не навредить организму», — отметила Астахова.

Эксперт добавила, что особенно хорошо снижают вес мужчины.

Очень важно сменить культуру питания и грамотного распределить в диете белки, жиры и углеводы, подчеркнула она.

«Сбросить за два месяца 200 кг — это ужасно! От такого действительно можно погибнуть», — предупредила диетолог. При большом весе, подвела итог врач, в месяц можно терять максимум 10–15 кг.

Ученые из университета Британской Колумбии в Канаде опубликовали результаты исследования, согласно которому женщины, у которых нет либо очень мало социальных связей, имеют большую вероятность развития ожирения, чем мужчины с таким же количеством социального взаимодействия.