Замминистра здравоохранения Казахстана задержали за хищение

Заместитель министра здравоохранения Казахстана Олжас Абишев задержан по подозрению в хищении бюджетных средств. Об этом сообщил комитет финансового мониторинга министерства финансов республики в воскресенье, 2 августа.

Как пишет «РИА Новости», в комитете подтвердили задержание Абишева сотрудниками Службы экономических расследований. В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Других данных пока не сообщается.

Вице-министром здравоохранения Казахстана Олжас Абишев был назначен в 2018 году. Он курировал вопросы цифровизации и информационной безопасности.