Прямой эфир

Замминистра здравоохранения Казахстана задержали за хищение

0
Фото: gov.kz
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заместитель министра здравоохранения Казахстана Олжас Абишев задержан по подозрению в хищении бюджетных средств. Об этом сообщил комитет финансового мониторинга министерства финансов республики в воскресенье, 2 августа.

Как пишет «РИА Новости», в комитете подтвердили задержание Абишева сотрудниками Службы экономических расследований. В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Других данных пока не сообщается.

Вице-министром здравоохранения Казахстана Олжас Абишев был назначен в 2018 году. Он курировал вопросы цифровизации и информационной безопасности.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020