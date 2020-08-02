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Генетики установили основные источники рабов для США

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Фото: TASS/EPA/Andy Rain
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В результате ДНК-исследования, которое провели американские ученые, выяснилось, что большинство потомков рабов, живущих сейчас в США, имеют нигерийские корни. Об этом в субботу, 1 августа, написала газета The New York Times.

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Более 50 тыс. человек сдали тесты. Сначала руководитель научной группы Стивен Мичелетт не поверил результатам. Однако затем он изучил архивные документы, в которых говорилось, что рабов из Нигерии сначала вывозили на Карибские острова, которые в то время принадлежали Великобритании, а затем переправляли их в США.

Кроме того, современные афроамериканцы имеют предков из Сенегала, Гамбии и Бенина. Удалось выяснить также, что большинство вывезенных в США рабов были женщинами. Если на территории США их было больше в 1,5 раза, то в британском Карибском бассейне — в 25 раз. Раньше предполагалось, что 60% рабов-африканцев были мужского пола.

По просьбе историков, исследователи пытаются договориться с властями стран Западной Африки об открытии представительства в Анголе и Демократической Республике Конго. Благодаря этому можно будет установить количество портов, в которые приходили корабли работорговцев, а также вычислить количество перевезенного чернокожего населения.

Результаты ученых согласуются с историческими данными. Историки подсчитали, например, что 5,7 млн человек были вывезены из Западной и Центральной Африки в Америку.

По итогам соцопроса, опубликованного 20 июня, подавляющее большинство жителей США выступают против выплат афроамериканцам компенсаций за рабство их предков. Не согласны с необходимостью выплат 73% респондентов. Около четверти опрошенных (26%) поддерживают идею таких компенсаций, причем подавляющее большинство из них — темнокожие американцы. Ранее американские сенаторы предложили признать день отмены рабства, отмечаемый 19 июня, национальным праздником. С такой инициативой выступили сенаторы от Демократической партии Камала Харрис, Кори Букер, Тина Смит и Эд Марки, а также республиканец Джон Корнин.

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