Сирийцы отметили главный мусульманский праздник в условиях ограничений

Тысячи верующих в Сирии отмечают главный мусульманский праздник жертвоприношения Ид аль-Адха (или Курбан-байрам) в условиях ограничений из-за пандемии нового коронавируса.

Отмечается, что прихожане в мечетях обязаны соблюдать дистанцию и носить защитные маски. Несмотря на ограничения, освобожденный три года назад от боевиков Алеппо выглядит в этот день очень торжественно. Тогда в городе было всего несколько уцелевших мечетей, но теперь их число увеличилось и места хватит всем верующим.

Призывы на молитву начались с самого утра. На нее к мечетям стекаются местные жители всех возрастов, многие мужчины надели традиционные белые одежды как символ чистоты, а к ним — белые медицинские маски.

Кроме того, в этот праздник проходит традиционная торговля баранами. Организованы и места для их забоя и продажи мяса. Мясник Мухаммед рассказал, что в праздничные дни у них всегда аврал, но в этом году мясо подорожало, позволить его купить могут не все жители, хотя люди всё равно стараются приобрести хотя бы килограмм.

Стоимость 1 кг баранины в этом году в пересчете на российские деньги составляет около 500 рублей. Отмечается, что малоимущие могут получить мясо бесплатно, так как треть каждого барана уже сотни лет принято отдавать нуждающимся.

31 июля президент России Владимир Путин поздравил соотечественников, исповедующих ислам, с религиозным праздником Курбан-байрам.

29 июля первый заместитель председателя Совета муфтиев России, муфтий Московской области Рушан Аббясов сообщил, что в регионе жертвоприношения можно будет совершить в 20 специальных местах по случаю праздника. При этом он отметил, что в самой Москве они не предусмотрены.