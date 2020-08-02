Экс-командующий ВДВ оценил работу российских частей в Сирии

Российские части и подразделения ведут успешную и эффективную работу в Сирии, и они сразу это показали. Такое мнение «Известиям» высказал председатель комитета Госдумы по обороне, командующий ВДВ с 2009 по 2016 год, Герой России, генерал-полковник Владимир Шаманов.

«Прежде всего, конечно, надо отметить высокую эффективность воздушно-космических сил, которые на начальном этапе внесли решающий вклад совместно с кораблями флота, нанеся непоправимый урон бандформированиям. А затем уже эффективную работу показали и силы специальных операций, и военная полиция», — заявил он.

Шаманов также отметил хорошую оснащенность подразделений новейшим вооружением и оборудованием. По его словам, они применяют всё это эффективно и изобретательно.

«Те испытания на Кавказе, которые армия пережила в 1990-е, сегодня только сквозь слезы вспоминать можно. Сейчас у войск всё есть. Спасибо народу России, президенту за должное внимание к нашим Вооруженным силам», — отметил экс-командующий ВДВ.

Ранее, 26 июля, в честь Дня Военно-морского флота на рейде сирийского порта Тартус прошел парад военных кораблей, которые входят в состав постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.

День рождения Воздушно-десантных войск традиционно отмечается 2 августа. В этом году столичные парки не будут устраивать мероприятия в День ВДВ в связи с пандемией коронавируса.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» от 2 августа.