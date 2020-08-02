Прямой эфир

Экс-командующий ВДВ оценил работу российских частей в Сирии

0
Фото: ТАСС/пресс-служба Северного флота/Андрей Лузик
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские части и подразделения ведут успешную и эффективную работу в Сирии, и они сразу это показали. Такое мнение «Известиям» высказал председатель комитета Госдумы по обороне, командующий ВДВ с 2009 по 2016 год, Герой России, генерал-полковник Владимир Шаманов.

Игровое поле боя: для «Панциря-СМ» создают современный тренажер
Он будет максимально точно имитировать работу ЗРПК как в одиночку, так и в составе больших систем ПВО

«Прежде всего, конечно, надо отметить высокую эффективность воздушно-космических сил, которые на начальном этапе внесли решающий вклад совместно с кораблями флота, нанеся непоправимый урон бандформированиям. А затем уже эффективную работу показали и силы специальных операций, и военная полиция», — заявил он.

Шаманов также отметил хорошую оснащенность подразделений новейшим вооружением и оборудованием. По его словам, они применяют всё это эффективно и изобретательно.

«Те испытания на Кавказе, которые армия пережила в 1990-е, сегодня только сквозь слезы вспоминать можно. Сейчас у войск всё есть. Спасибо народу России, президенту за должное внимание к нашим Вооруженным силам», — отметил экс-командующий ВДВ.

Ранее, 26 июля, в честь Дня Военно-морского флота на рейде сирийского порта Тартус прошел парад военных кораблей, которые входят в состав постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.

День рождения Воздушно-десантных войск традиционно отмечается 2 августа. В этом году столичные парки не будут устраивать мероприятия в День ВДВ в связи с пандемией коронавируса.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» от 2 августа.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020