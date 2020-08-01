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В Иране задержали главаря террористической группировки

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Фото: REUTERS/Thaier al-Sudani
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Иранские правоохранители задержали главаря террористической группировки. Об этом в субботу, 1 августа, сообщила телерадиовещательная корпорация IRIB.

По версии иранской стороны, задержанный действовал с поддержкой США. Его имя Джамшид Шармахд, он возглавлял группировку «Тондар».

Как отмечает IRIB, группировка организовала взрыв одной из мечетей в Ширазе в 2008 году, в результате чего погибли более 10 человек, около 200 получили ранения.

В июне сообщалось, что в Мали французские вооруженные силы убили главаря террористической группировки «Аль-Каида в странах исламского Магриба» (запрещена в РФ).

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