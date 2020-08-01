Путин подписал закон о регулировании криптовалют

Президент России Владимир Путин подписал первый в стране закон о криптовалюте. Документ закрепляет понятие «цифровые финансовые активы». Закон запрещает расплачиваться криптовалютой в России. Под эмбарго — оплата товаров, услуг и реклама таких продуктов.

Эксперты рассказали о плюсах закона для компаний.

«Если рассматривать с позитивной точки зрения все эти нововведения, то закон хорош тем, что мы ограждаем неквалифицированных инвесторов, людей, которые не понимают в этом, в криптовалюте, от каких-то несанкционных трат, потерь каких-то инвестиций, злоупотреблений какими-то полномочиями, отмывания в криптовалюте именно денежных средств. Это хорошо», — сказал Михаил Худокормов, эксперт по криптовалюте.

«Данный законопроект, он скорее регламентирует. Он говорит, что вот это можно, а вот это нельзя. К сожалению, то, что можно, он регламентирует не так много, но это не финальная часть, он будет дополняться. И поэтому, скажем так, есть некий скелет, на который будут нанизываться еще другие профильные законы. Если брать общую экономическую деятельность на территории РФ, я думаю, что платежи в криптовалютах, они, если мы не говорим про какой-то жесткий «обнал» и другие незаконные операции, количество этих операций не превышает 1%, а то и меньше», — сказал член экспертного совета Госдумы по законодательному обеспечению развития финансовых технологий Петр Дворянкин.