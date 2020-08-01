Фигуристка Косторная ушла из группы Тутберидзе к Плющенко

Фигуристка Алена Косторная покинула тренировочную группу Этери Тутберидзе. Чемпионка Европы 2020 года перешла в команду Евгения Плющенко.

«Алена сама изъявила желание перейти в мою группу две недели назад, она захотела кататься в «Ангелах Плющенко» под моим руководством и руководством Сергея Розанова», — заявил он.

Об уходе Косторной Тутберидзе сообщила в Instagram. Тренер заявила, что фигуристка выдвинула штабу ряд условий для продолжения совместной работы. Косторная якобы не хотела выходить на лед с другими фигуристками. Сама чемпионка комментировать свой уход не стала.