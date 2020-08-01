В Италию и Испанию пришла жара

В 14 городах Италии введен высший уровень метеоопасности. В Риме, Флоренции, Болонии температура приближается к +40 °C. В минздраве опасаются реальной угрозы здоровью жителей страны, не только входящих в группу риска, но и активных.

Синоптики: зной может нести с собой высокую влажность, духоту и солнечную радиацию. Итальянцам рекомендуют не гулять в жару и пить больше воды.

Изнуряющая жара под 40 °C стоит и в Испании. Повышение температур совпало с усилением мер профилактики коронавируса. В Мадриде вновь ввели масочный режим в общественных местах. Жители столицы спасаются от жары у водоемов в городских парках.