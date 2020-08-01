Названа предварительная причина смерти людей на турбазе в Алтайском крае

Приоритетная версия смерти семьи из четырех человек в номере турбазы в Алтайском крае — отравление. Об этом в субботу, 1 августа, сообщили в следственном управлении СКР по региону.

«Следователи провели осмотр, в том числе тел потерпевших. Установлено, что смерть членов семьи наступила в ночь с 26 на 27 июля, при этом признаков насильственной смерти не обнаружено», — отметили там.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Следователи-криминалисты и специалисты Роспотребнадзора собирают пробы воды и воздуха на месте происшествия, назначен ряд судебных экспертиз, включая медицинскую, химическую и генетическую. Расследование уголовного дела продолжается.

Об обнаружении тел четырех человек, включая одного ребенка, в номере турбазы стало известно 31 июля. Комната была вскрыта из-за того, что постояльцы долгое время не покидали ее.

Позднее стало известно, что среди умерших оказался чиновник регионального управления печати.