Прямой эфир

Названа предварительная причина смерти людей на турбазе в Алтайском крае

0
Фото: СК РФ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Приоритетная версия смерти семьи из четырех человек в номере турбазы в Алтайском крае — отравление. Об этом в субботу, 1 августа, сообщили в следственном управлении СКР по региону.

«Следователи провели осмотр, в том числе тел потерпевших. Установлено, что смерть членов семьи наступила в ночь с 26 на 27 июля, при этом признаков насильственной смерти не обнаружено», — отметили там.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Следователи-криминалисты и специалисты Роспотребнадзора собирают пробы воды и воздуха на месте происшествия, назначен ряд судебных экспертиз, включая медицинскую, химическую и генетическую. Расследование уголовного дела продолжается.

Об обнаружении тел четырех человек, включая одного ребенка, в номере турбазы стало известно 31 июля. Комната была вскрыта из-за того, что постояльцы долгое время не покидали ее.

Позднее стало известно, что среди умерших оказался чиновник регионального управления печати.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020