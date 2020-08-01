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В Якутии начали поверку по факту возможного ЧП в небе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Министерство транспорта Якутии проводит проверку информации о том, что возле Якутска чуть не столкнулись три самолета. Об этом в субботу, 1 августа, сообщается на сайте регионального правительства.

«По информации, что сегодня ночью возле Якутска чуть не столкнулись три самолета авиакомпаний «Якутия», «ИрАэро» и «Полярные авиалинии», которая распространяется в соцсетях и СМИ, министерство транспорта республики информирует, что по данному сообщению проводится проверка действительности этого случая», — говорится в сообщении.

Уточняется также, что главы республики на перечисленных бортах не было.

2 июля стало известно о том, что Airbus А-320 авиакомпании S7 и Boeing 777 компании Emirates могли столкнуться в небе над Ростовом-на-Дону 10 июня. Следственный комитет начал проверку данного инцидента с целью установления всех обстоятельств случившегося.

В пресс-службе Госкорпорации по организации воздушного движения России заявили, что самолеты разошлись на безопасном расстоянии и информация об опасном сближении бортов — преувеличение.

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