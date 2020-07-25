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Еще три сельские библиотеки модернизируют в Якутии

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В рамках национального проекта «Культура» три библиотеки Якутии получат по 5 млн рублей на современный ремонт, переоснащение, новую технику и книжный фонд. Средства поступят в сельскую библиотеку №13 Централизованной библиотечной системы Якутска, в Хомустахскую и Бейдигинскую сельские библиотеки.

На получение средств для полной модернизации претендовали 56 субъектов. На конкурс были поданы заявки от более 190 библиотек страны. В итоге отбор прошли 62 библиотеки из 34 субъектов РФ, сообщили ИА YakutiaMedia в пресс-службе министерства культуры и духовного развития Якутии.

В 2019 году конкурс на переоснащение по модельному стандарту выиграли две библиотеки республики — библиотека «Созвездие» Якутской ЦБС и детская библиотека поселка Тикси. Их открытие намечено на конец сентября этого года.

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