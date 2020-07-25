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Часть поселка в ЛНР осталась без электричества после обстрела

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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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В результате обстрела без электричества осталась часть поселка в самопровозглашенной Луганской народной республике. Света лишились 86 абонентов, сообщает Народная полиция ЛНР в субботу, 25 июля.

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Утром в субботу украинские силовики обстреляли поселок Золотое-5, выпустив по жилому кварталу 10 мин из минометов калибра 120 мм. Была повреждена кровля одного из домов на улице Пирогова.

«Кроме того, повреждения получила электроподстанция «Михайловка», перебита высоковольтная линия, в результате чего без электроэнергии осталось 86 абонентов в населенном пункте Золотое-5», — сказано в сообщении Народной полиции в Facebook.

В настоящее время на месте аварии работают экстренные службы по восстановлению энергоснабжения поселка.

23 июля сообщалось, что силы ЛНР уничтожили позицию украинских военных, с которой велся обстрел села Знаменка. Бойцы ВСУ вели огонь по жилым районам населенного пункта и повредили один из домов. В ответ ополченцы предприняли меры и уничтожили позицию силовиков.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота.

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