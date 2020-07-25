Яна Поплавская сообщила о рождении внука

Актриса и телеведущая Яна Поплавская, известная по роли Красной Шапочки в легендарном советском фильме, стала бабушкой.

Она опубликовала 24 июля в Instagram фото своего сына с младенцем на руках и сопроводила пост радостной новостью.

«А у нас мальчик! Мой старший сын Клим сегодня стал папой, а я бабочкой! В нашей семье Поплавских прибавление счастья, радости и Надежд на самое лучшее для малыша! Ураааааааааааааааа!!!!» — написала Поплавская.

Позже она объяснила своим подписчикам, посчитавшим, что она сделала опечатку, назвав себя бабочкой вместо бабушки, что те «порхают и летают над внуками».

Отмечается, что родители пока не выбрали имя ребенку.

2 июля стало известно, что австралийская певица Sia стала бабушкой в 44 года. У одного из двух приемных сыновей исполнительницы родились двое детей.