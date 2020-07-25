Прямой эфир

Яна Поплавская сообщила о рождении внука

0
Фото: instagram.com@the_yana_poplavskaya
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Актриса и телеведущая Яна Поплавская, известная по роли Красной Шапочки в легендарном советском фильме, стала бабушкой.

Она опубликовала 24 июля в Instagram фото своего сына с младенцем на руках и сопроводила пост радостной новостью.

«А у нас мальчик! Мой старший сын Клим сегодня стал папой, а я бабочкой! В нашей семье Поплавских прибавление счастья, радости и Надежд на самое лучшее для малыша! Ураааааааааааааааа!!!!» — написала Поплавская.

Позже она объяснила своим подписчикам, посчитавшим, что она сделала опечатку, назвав себя бабочкой вместо бабушки, что те «порхают и летают над внуками».

Отмечается, что родители пока не выбрали имя ребенку.

2 июля стало известно, что австралийская певица Sia стала бабушкой в 44 года. У одного из двух приемных сыновей исполнительницы родились двое детей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020