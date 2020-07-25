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Доходный дом Батова отреставрировали в Пскове

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В Пскове завершена приемка работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом Батова» на улице Ленина. На постройке 1897 года выполнен полный комплекс ремонтно-реставрационных работ с подготовкой для современного использования. Об этом сообщается на официальной странице комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области в Instagram.

Кроме того, в связи с реконструкцией улицы Леона Поземского сотрудники провели мониторинг проведения ремонтных работ памятника федерального значения «Дом Трубинских со служебными постройками» XVII века, передает Псковская лента новостей.

Напомним, в Пскове продолжается реставрация усадьбы Беклешова. Здание планируют приспособить под городской информационно-туристский центр и центр креативных индустрий. Подрядчик должен завершить работы до 31 декабря 2020 года.

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