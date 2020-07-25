В ВС России подготовили операторов комплекса разминирования «Уран-6»

Международный противоминный центр Вооруженных сил России в Московской области завершил подготовку первых 20 операторов модернизированного многофункционального робототехнического комплекса разминирования «Уран-6». Об этом 25 июля говорится в сообщении Минобороны.

По данным ведомства, 20 военнослужащих две недели проходили обучение по спецпрограмме подготовки. «Окончившим курсы впервые были вручены свидетельства на право управления робототехническим комплексом», — отметили в оборонном ведомстве.

Операторами робототехнического комплекса разминирования стали офицеры, сержанты, а также рядовые контрактной службы от инженерных подразделений Южного и Западного военных округов, воинских частей и соединений центрального подчинения.

Беспилотные аппараты на гусеничном ходу «Уран-6» поступят на вооружение инженерно-саперных полков и бригад. Первыми технику в этом году получат саперы 20-й гвардейской танковой армии. Сухопутные дроны планируют использовать для разминирования самых сложных и опасных участков.