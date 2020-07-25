Источник назвал сроки начала госиспытаний АПЛ «Казань»

Государственные испытания головной атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 885М («Ясень-М») «Казань» начнутся в первой половине августа, сообщил в субботу, 25 июля, источник в оборонно-промышленном комплексе. По его словам, АПЛ выйдет в море на испытания в первой половине августа.

«В случае их успешного завершения передача субмарины флоту намечена до завершения 2020 года», — цитирует его ТАСС. Подлодка на 100% технически готова к испытаниям, добавил источник.

Как ранее сообщали «Известия», атомную подводную лодку «Казань» готовят к государственным испытаниям, планировалось их проведение осенью. Это первая серийная субмарина четвертого поколения улучшенного проекта 885М «Ясень-М».

В ее арсенале будут новейшие гиперзвуковые ракеты «Циркон» — военные моряки сейчас их активно тестируют.