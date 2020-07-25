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В РФ выявили 5 871 случай коронавируса за сутки

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В России за минувшие сутки зарегистрировали 5 871 случай коронавируса, сообщил 25 июля оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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Выздоровели 8 366 человек, умерли 146, пишет «Газета.ру».

С начала эпидемии коронавирус был выявлен у 806 720 жителей России, вылечились 597 140 пациентов, скончались 13 192 человек.

Больше всего заболевших за сутки зафиксировано в Москве (648), Свердловской области (251) и Ханты-Мансийском АО (193). Меньше всего — в Чукотском АО (1).

В московском оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса рассказали, что в столице среднесуточный темп прироста новых случаев заболевания COVID-19 за две недели остается отрицательным.

По данным Роспотребнадзора, более 266 тыс. человек в РФ остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19, при этом всего в стране провели более 26,6 млн тестов на коронавирус.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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