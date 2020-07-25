В России за сутки выявили 5 871 новый случай коронавируса

За последние сутки в России выявили 5 871 новый случай COVID-19 в 85 регионах, 25,1% из них не имели клинических проявлений болезни. Об этом 25 июля сообщил оперативный штаб.

Больше всего случаев выявили в Москве — 648, Свердловской области — 251 и Ханты-Мансийском АО — 193.

146 человек скончались, полностью выздоровели — 8 366.

С начала эпидемии в России выявили 806 720 случаев коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 13 192 летальных исхода, выздоровели 597 140 человек.

Ранее в этот же день Роспотребнадзор сообщил, что более 266 тыс. человек в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19. Всего в стране провели более 26,6 млн тестов на коронавирус.