Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Спорт
Запашный прокомментировал победу Исмаилова над Емельяненко
Общество
Центр Чумакова подал заявку на поставку вакцины от коронавируса
Общество
В Совфеде назвали смехотворной стратегию Киева по «деоккупации» Крыма
Мир
Во Вьетнаме зарегистрировали первый за три месяца случай COVID-19
Общество
Правительство одобрило выделение средств на отпуска работникам стационаров
Сюжет:

В России за сутки выявили 5 871 новый случай коронавируса

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За последние сутки в России выявили 5 871 новый случай COVID-19 в 85 регионах, 25,1% из них не имели клинических проявлений болезни. Об этом 25 июля сообщил оперативный штаб.

На больной желудок: средство от язвы повышает риск смерти при СOVID-19
Во время заболевания пациентам, имеющим проблемы с ЖКТ, лучше отказаться от понижающих кислотность препаратов

Больше всего случаев выявили в Москве — 648, Свердловской области — 251 и Ханты-Мансийском АО — 193.

146 человек скончались, полностью выздоровели — 8 366.

С начала эпидемии в России выявили 806 720 случаев коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 13 192 летальных исхода, выздоровели 597 140 человек.

Ранее в этот же день Роспотребнадзор сообщил, что более 266 тыс. человек в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19. Всего в стране провели более 26,6 млн тестов на коронавирус.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020