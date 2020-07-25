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Вспышка коронавируса зафиксирована в детском лагере Кузбасса

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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В детском лагере «Лесная сказка» в Новокузнецке Кемеровской области была зафиксирована вспышка заболеваемости коронавирусом. Об этом в субботу, 25 июля, рассказали «РИА Новости» в управлении регионального Роспотребнадзора.

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«В Лесной сказке» в городе Новокузнецке, там тоже у шести человек выявили COVID. Все (зараженные. ― Ред.) — сотрудники, пока ни одного ребенка, в контакте было 299 человек, лагерь также закрыли», ― сообщили агентству.

В Роспотребнадзоре добавили, что все контактировавшие с заболевшими COVID-19 в настоящее время находятся под наблюдением, а в самом лагере провели обработку территории.

Накануне «РИА Новости» сообщали об еще одной вспышке коронавируса в лагере Кузбасса. В «Сибирской сказке» в Новокузнецком районе было зафиксировано, что двое детей и четверо взрослых заболели COVID-19. После этого министерство образования и науки Кузбасса приняло решение вывести до 27 июля из лагеря всех детей и отправить их на двухнедельную самоизоляцию.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 800 849 человек, умерли 13 046 пациентов, выздоровели ― 588 774.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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