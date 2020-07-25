Актер Гаркалин госпитализирован в Москве

В Москве госпитализирован российский актер Валерий Гаркалин. Об этом 25 июля сообщил телеканал РЕН ТВ.

Артист доставлен в больницу с ушибом головы и резаными ранами лица. По некоторым данным, он неудачно упал. Ему вызвали скорую. Приехавшие медики госпитализировали актера для оказания ему необходимой помощи.

Ранее, в феврале, стало известно, что Гаркалин попал в одну из московских больниц из-за осложнений при пневмонии.

Валерий Гаркалин — советский и российский актер театра и кино. В 2008 году получил звание народного артиста РФ. Гаркалин известен ролями в картинах «Ширли-мырли», «Ландыш серебристый», «Остановка по требованию», «Сыщики» и многим другим. Также принял участие в многочисленных театральных постановках.