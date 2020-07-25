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В Сибири изучат летучих мышей на наличие опасных коронавирусов

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Фото: Global Look Press/Malcolm Schuyl/FLPA
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Российские ученые проведут исследование животных, обитающих на территории Сибири, чтобы выяснить, есть ли среди них переносчики опасных для человека коронавирусов. В частности, в этом списке оказались летучие мыши.

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По словам врио директора НИИ экспериментальной и клинической медицины Александра Шестопалова, работа будет продолжаться в течение двух лет и включит в себя три этапа.

Сначала зоологи отправятся в экспедиции к местам обитания летучих мышей и отберут интересующие их экземпляры животных. После этого биологи возьмут пробы ДНК и «прочитают» их геном, а затем сравнят результаты с известными геномами, где есть опасные для человека коронавирусы.

«Основная работа — это оценка наличия у нас на территории Сибири опасных коронавирусов, которые переносят дикие животные, в первую очередь летучие мыши. Коль китайцы нашли у себя такой вирус у летучих мышей, кто мешает прилететь таким мышам и к нам», — рассказал он ТАСС в субботу, 25 июля.

Шестопалов отметил, что подобные работы на территории Сибири ранее не проводились.

7 июля сообщалось, что свиньи и курицы оказались невосприимчивы к коронавирусу нового типа.

В ходе исследования ученые вводили вирус нескольким свиньям, а затем к больным животным подселяли здоровых. Передачи вируса от зараженных свиней не произошло. Аналогичная ситуация сложилась с курицами и индюшками.

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