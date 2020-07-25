Кристофер Нолан рассказал о своих любимых фильмах

Режиссер «Темного рыцаря» и «Интерстеллара» Кристофер Нолан составил список, в который включил 30 своих самых любимых кинокартин, пишет Far Out Magazine.

Как отмечает издание, большая часть кинокартин из перечня была снята в прошлом веке.

Первым в списке Нолана оказался научно-фантастический фильм Стэнли Кубрика «2001 год: Космическая одиссея». По словам режиссера, когда он увидел его в детстве, то почувствовал, что его словно «увезли в другой мир».

Следом расположились кинокартины «12 разгневанных мужчин» Сидни Люмета и «Чужой» Ридли Скотта, а также «На западном фронте без перемен» Льюиса Майлстоуна и «Нетерпение чувств» Николаса Роуга.

8 мая стали известны любимые фильмы россиян о событиях Великой Отечественной войны.

Так, бесспорным лидером стала работа Леонида Быкова «В бой идут одни старики». Зрители полюбили его, в частности, за звучавшие в фильме песни «Смуглянка», «Вечерний звон» и «За того парня». Роли в картине исполнили сам Леонид Быков, Сергей Подгорный, Сергей Иванов, Рустам Сагдуллаев, Евгения Симонова и другие актеры.