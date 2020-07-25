Прямой эфир

Кристофер Нолан рассказал о своих любимых фильмах

0
Фото: Global Look Press/Kika Press/ZUMAPRESS.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Режиссер «Темного рыцаря» и «Интерстеллара» Кристофер Нолан составил список, в который включил 30 своих самых любимых кинокартин, пишет Far Out Magazine.

Как отмечает издание, большая часть кинокартин из перечня была снята в прошлом веке.

Первым в списке Нолана оказался научно-фантастический фильм Стэнли Кубрика «2001 год: Космическая одиссея». По словам режиссера, когда он увидел его в детстве, то почувствовал, что его словно «увезли в другой мир».

Следом расположились кинокартины «12 разгневанных мужчин» Сидни Люмета и «Чужой» Ридли Скотта, а также «На западном фронте без перемен» Льюиса Майлстоуна и «Нетерпение чувств» Николаса Роуга.

8 мая стали известны любимые фильмы россиян о событиях Великой Отечественной войны.

Так, бесспорным лидером стала работа Леонида Быкова «В бой идут одни старики». Зрители полюбили его, в частности, за звучавшие в фильме песни «Смуглянка», «Вечерний звон» и «За того парня». Роли в картине исполнили сам Леонид Быков, Сергей Подгорный, Сергей Иванов, Рустам Сагдуллаев, Евгения Симонова и другие актеры.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020