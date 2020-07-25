Во Владивостоке самосвал устроил массовое ДТП

Пять транспортных средств столкнулись во Владивостоке, в результате аварии пострадали три человека, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел вечером 24 июля в районе «Дальпресса». По предварительной версии, у самосвала отказали тормоза, после чего его 41-летний водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями Suzuki Escudo, Lexus, Toyota Vitz и грузовиком МАN. После этого тяжелогруз въехал в здание.

«В результате ДТП водитель самосвала оказался зажат в кабине. Ему потребовалась помощь спасателей и медиков. В медучреждение доставлена 70-летняя водитель Suzuki Escudo, а также женщина, находившаяся в здании во время происшествия», — заявили в пресс-службе УМВД Приморья.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.