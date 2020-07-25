На Украине из трудового рабства освободили 13 человек

Гражданин Украины незаконно удерживал 13 человек и заставлял их бесплатно работать по 15 часов в день, сообщается на сайте министерства внутренних дел страны в пятницу, 24 июля.

«Житель Скадовского района незаконно удерживал на территории своего домовладения 13 работников из центральных и западных областей Украины. Людей заставляли по 15 часов бесплатно работать на полях местных фермеров», — сказано в сообщении.

О преступлениях 30-летнего мужчины сообщили двое работников, которые смогли сбежать. Правоохранители установили, что в так называемом трудовом лагере находились 13 человек в возрасте от 19 до 53 лет, также среди них были две женщины. Домовладелец называл себя бригадиром и сдавал «пленников» в аренду местным фермерам.

«Люди работали на полях под палящим солнцем с 05:00 утра и до сумерек», — рассказал начальник отдела полиции Херсонской области по борьбе со связанными с торговлей людьми преступлениями Олег Шанько.

По словам рабочих, мужчина оказывал на них психологическое давление и постоянно запугивал, деньги за работу обещал выплатить в конце летнего сезона. Все они жили в сарае в антисанитарных условиях.

«30-летний вербовщик искал бесплатную рабочую силу среди социально незащищенных категорий населения преимущественно в Кировоградской и Закарпатской областях. Обещал достойную зарплату, бесплатное проживание и питание», — отмечается в сообщении.

Однако, оказавшись на месте, людей принуждали к тяжелой физической работе, а деньги за полевые работы «бригадир» забирал себе. Им приходилось работать за спальное место и еду.

Открыто уголовное производство по ст. 146 («Незаконное лишение свободы или похищение человека») Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 149 («Торговля людьми») УК Украины. Следственные действия продолжаются, бывшим пленникам оказывается помощь.

В январе в Израиле был задержан глава религиозной секты, действовавшей под прикрытием женских семинаров для ортодоксально верующих. Его обвинили в том, что он держал в рабстве 50 женщин и их детей.