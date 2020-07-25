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Зеленский предложил Египту сотрудничество в космической сфере

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Фото: Sergey Dolzhenko/Pool via REUTERS
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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонной беседы с египетским лидером Абделем Фаттахом ас-Сиси предложил усилить сотрудничество двух государств в космической отрасли. Об этом 24 июля сообщил офис украинского президента.

«Убежден, наши государства имеют значительный потенциал для сотрудничества в сфере использования космического пространства в мирных целях», — заявил Зеленмкий.

Он подчеркнул, что Украина заинтересована в возобновлении сотрудничества с Египтом по таким направлениям, как производство и управление спутниками, модернизация наземной базы управления полетами и оборудования для испытания космических аппаратов, подготовка и обучение египетских специалистов.

Кроме того, Зеленский пригласил ас-Сиси посетить с визитом Украину после стабилизации ситуации с коронавирусом.

25 мая глава космического агентства Украины Владимир Усов рассказал, что в стране придумали способ «выбить» Россию из проектов США по космосу.

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