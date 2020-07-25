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Россиян обяжут заполнять форму на «Госуслугах» по прилете на родину

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Российских туристов обяжут заполнять особую форму на «Госуслугах». Анкету нужно будет сдать по возвращении из другой страны на родину. В документ россияне внесут данные о тесте на COVID-19. Форму на портале заводят при регистрации на рейс в Россию, а опубликовать результаты анализа нужно в течение следующих трех дней. Отрицательный тест на вирус будут требовать от иностранцев. Как сообщают в Росавиации, авиакомпании смогут отказывать туристам в перевозке в том случае, если у гостя из другой страны нет на руках результатов анализа. Международное авиасообщение Россия возобновит с 1 августа. Полететь можно будет в Британию, Турцию, Танзанию. Далее «зеленый» список стран для поездок расширится.

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