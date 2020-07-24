Журналиста Шендеровича обвинили в домогательствах

Журналиста Виктора Шендеровича обвинили в сексуальных домогательствах. Свои истории женщины опубликовали в Facebook.

По словам журналистки Лидии Михальченко, от действий мужчины пострадала не только она, но и еще две девушки, которые готовы открыто рассказать о случившемся. Михальченко призналась, что до марта этого года считала его «одним из лучших людей в этом мире», однако была шокирована после нежелания Шендеровича принимать отказ девушки в интимной близости. При этом свое поведение он оправдывал фразой «А для чего еще мужчины и женщины встречаются?».

Она отметила, что готова к нападкам со стороны, однако верит, что их слова станут «соломинкой, пусть и не решающей, но одной из тех, что рано или поздно переломят хребет этому верблюду».

Ольга Крассак в своей публикации рассказала, что ей известны имена еще четырех девушек, которые пострадали от Шендеровича, однако они не могут поделиться своими историями из-за запугивания и угрозы увольнения.

Еще одна пострадавшая от действий журналиста, Ольга Карчевская, рассказала, что ранее знала о его «практике сексуализированного насилия». Она подчеркнула, что видела скриншоты переписки пострадавших и готова поручиться за правдивость их заявлений.

22 июля стало известно, что журналистка издания The Bell Екатерина Аренина заявила о домогательствах игрока клуба «Что? Где? Когда?» Михаила Скипского.

По словам Арениной, Скипский пытался поцеловать ее, прикасался к ней и звал к себе домой, когда ей было 15 лет.