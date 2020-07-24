The Washington Post урегулировала дело с подавшим иск на $250 млн школьником

Газета The Washington Post 24 июля достигла соглашения с родителями школьника из штата Кентукки, которые подали иск на $250 млн против издания после публикации статьи, в котором подростка обвинили в расизме.

«Мы рады, что нам удалось достичь приемлемого для обеих сторон разрешения оставшихся претензий по этому иску», — заявил пресс-секретарь газеты Крис Коратти.

При этом условия урегулирования иска не сообщаются, однако отмечается, что соглашение позволит избежать длительного судебного процесса.

Инцидент произошел в январе 2019 года во время акции протеста против абортов, в котором принимали участие школьники, в том числе Николас Сандман. На опубликованной газетой фотографии видно, как он в кепке с надписью «Сделаем Америку снова великой» (лозунг сторонников президента США Дональда Трампа) стоит лицом к лицу с поющим индейцем Нэйтаном Филипсом. Подпись к снимку гласила, что школьник проявил агрессию и расистское поведение по отношению к Филипсу. Сам Филипс заявил, что Сандман не давал ему пройти к мемориалу Линкольна.

В иске Сандмана сказано, что газета использовала фото с его участием «для продвижения своей политики, направленной против Трампа». При этом истец отметил, что после публикации подвергся травле. Отмечалось, что ни на одной записи с места событий не зафиксировано оскорбительное поведение школьника.

В июле 2019 года суд отклонил иск школьника, постановив, что право газеты освещать этот инцидент тем или иным образом гарантировано свободой слова. Однако в 2020-м дело было возобновлено.