Машину с тремя детьми эвакуировали под Краснодаром

В Краснодарском крае эвакуировали автомобиль с тремя спящими в салоне детьми. Об этом сообщает издание «Новая Кубань» со ссылкой на очевидцев в пятницу, 24 июля.

По словам очевидцев, инцидент произошел в Тимашевском районе края, а автомобиль был с армянскими номерами.

Видеозапись эвакуации опубликовал телеканал РЕН ТВ. На кадрах, снятых из салона автомашины, видно спящих детей и одну сидящую женщину. Голос за кадром утверждает, что в машине остались матери детей, в то время как отцы находились в ГИБДД. Затем можно разглядеть, как машину погрузили на эвакуатор.

В конце мая в интернете появилось видео, на котором жители одного из домов города Мурино в Ленинградской области помогли спецтехнике МЧС проехать к месту пожара. Они вручную передвинули автомобиль, который перегородил проезд во дворе.