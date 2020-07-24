Летняя смена 15-й Олимпиадной школы МФТИ завершилась

24 июля завершила работу вторая летняя смена 15-й Олимпиадной школы МФТИ. Смена, проходившая в онлайн-формате, побила все рекорды — в ней приняли участие 426 школьников из России, Латвии, США, Саудовской Аравии, Украины, Казахстана, Беларуси, Киргизии и Узбекистана.

В течение двух недель школьники 7–10 классов дистанционно «посещали» две утренние пары по основному направлению, в онлайн-режиме присутствовали на факультативах и слушали научно-популярные лекции.

Развлекательная программа была представлена в виде интеллектуальных игр, кулинарных мастер-классов, квестов и уроков рисования.

«В этом году из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции всех наших участников олимпиадных школ мы перевели на дистанционную форму обучения. Мы всегда находимся в тесном взаимодействии с ребятами, поэтому новый дистанционный формат не повлиял негативно на качество подготовки», — отметил проректор по международным программам и цифровым инновациям МФТИ, основатель олимпиадных школ МФТИ Алексей Малеев.

По его словам, конкурс на место обычно составляет — 2–3 человека, а треть ребят имеют дипломы призёров и победителей национальных олимпиад.

В понедельник, 26 июля, стартует третья смена летней Олимпиадной школы МФТИ. Начиная с 2013 года, обучение в Олимпиадной школе прошли более 3,5 тыс. школьников из 22 стран.