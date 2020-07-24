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Артиста сериала «Папины дочки» Казакова прооперировали после травмы

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Фото: kinopoisk.ru/Канал СТС
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Звезда сериала «Папины дочки» Михаил Казаков перенес сложную операцию на ногах из-за травмы. Об этом артист рассказал в беседе с изданием StarHit в пятницу, 24 июля.

«Теперь на моем теле стало на 60 стежков больше. Надо побыстрее выздоравливать, ведь у меня семья, двое детей», — рассказал Казаков.

Также 32-летний актер признался, что хочет поскорее забыть о перенесенных мучениях и болях, которые его еще мучают. Казаков уточнил, что ему надо поскорее поправляться, чтобы заботиться о жене и двоих детях, пишет «Газета.ру».

По словам актера, в начале июля он оступился и упал с 12-метровой высоты, когда пытался поснимать кадры в Твери. Операция на ногах, которую актеру сделали несколько дней назад, длилась порядка шести часов, уточняет телеканал «Звезда». Ему наложили более 60 швов и вставили металлические пластины.

Казаков рассказал, что его поддерживают подписчики, коллеги и друзья, например, актеры из сериала «Кадетство», Лиза Арзамасова, Борис Грачевский, отмечает телеканал «360».

Михаил Казаков снимался в таких проектах, как «Стройбатя», «Каникулы Президента», «Берега», «Моя прекрасная няня 2: Жизнь после свадьбы», «Побег», «Демон полдня» и «День денег». Также он появлялся в шоу «6 кадров» и «Ералаше». Наибольшую известность ему принес сериал «Папины дочки», в котором он сыграл Илью Полежайкина.

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